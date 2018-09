Schuttevaer Premium Triple R geeft smeerolie ‘het eeuwige leven' Facebook

Twitter

Email Hengelo 24 september 2018, 09:00

Filtreer smeer- of hydrauliekolie met een gepatenteerd Triple R filtersysteem en na enige tijd is de olie beter dan nieuw. Dat is volgens Gert van Vliet van Triple R Oil Cleaner | TRIS in Hengelo het effect van Triple R bypass smeeroliefilters met axiale dieptefiltratie. Door deze filtratie wordt het aantal olie-gerelateerde storingen met 80% teruggedrongen en de downtime van motoren tot een absoluut minimum beperkt. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar anders dan in andere gevallen is dat in dit geval niet zo, zegt Van Vliet.