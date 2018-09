Schuttevaer Premium China scherpt zwavelregels verder aan Facebook

Twitter

Email SJANGHAI 23 september 2018, 11:00

Waar China nog niet zo ver gaat als in Europa, waar grofweg op de Noord- en Oostzee de zwavelnorm naar 0,1% is teruggebracht, scherpt het land de regels regelmatig verder aan. Zo moet met ingang van 1 januari 2019 in drie ECA's (Emission Control Area's) vanaf het binnenvaren van het 12-mijlsgebied al worden overgeschakeld op brandstof met maximaal 0,5% zwavel.