Email KALKAR 20 september 2018, 21:51

De binnenvaartvakbeurs Shipping Technics Logistics (STL) wordt 25 en 26 september voor de vijfde keer gehouden in het beurs- en congrescentrum van Wunderland Kalkar. De beurs met bijna 200 (vooral Duitse, maar ook veel Nederlandse) standhouders staat in het teken van ‘Umwelt' (milieu) met gratis vakvoordrachten op de tweede dag. Op de openingsdag begint het jaarlijks Forum Binnenschifffahrt (betaald) al ruim voor de eerste beursbezoekers de vloer op gaan.

Niemand geloofde erin, maar ‘beursterrier' Leon Westerhof beet zich vast

Enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart

Door Dirk van der Meulen

Als de enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - de pasgehouden SMM in Hamburg is als wereldbeurs met focus op scheepsbouw van een geheel andere orde - zet Messe Kalkar met Shipping Technics Logistics in twee dagen een kwalitatief hoogwaardig beursprogramma neer. Beide dagen is STL van 11:00-19:00 uur geopend voor bezoekers, met een ‘all-inclusive' concept voor gratis toegang en consumpties.

Voor wie na de eerste beursdag verder wil netwerken is er ‘s avonds de beursparty ‘Dock & Rock' (toegang 30 euro met buffet en live muziek). Vroege boekers vonden nog een hotelkamer in het Wunderland-complex, anderen zijn aangewezen op de (schaarse) hotelaccommodatie in de regio.

Beursterriër

De eerste lustrumeditie van STL is een compliment waard, vindt uitgever/hoofdredacteur Hans-Wilhelm Dünner van het Duitse binnenvaartblad Schiffahrt und Technik. Hij prijst beursmanager Leon Westerhof, die er vanaf het prille begin als een terriër aan heeft getrokken om de binnenvaart naar Kalkar aan de Rijn te halen.

‘Niemand geloofde er aanvankelijk in. Bij een beurs voor de binnenvaart denk je toch eerder aan Duisburg. In het begin was ik ook erg sceptisch', bekende Dünner in augustus tijdens een perspresentatie van de beurs. ‘Maar ik ben als velen in de binnenvaart geïmponeerd geraakt door deze terriër, die nu al voor de vijfde keer in zijn opzet slaagt. Dat is een compliment waard.'

Denkfouten

Westerhof verwijst bescheiden terug naar onder meer de behulpzame binnenvaartmedia. ‘In het begin hebben we wat denkfouten gemaakt, maar sinds een paar jaar trekken we samen op met de brancheorganisaties.'

STL weet zich intussen gesteund door het binnenvaartplatform ‘Schifferbörse Ruhrort', Duisburg ligt als grootste binnenhaven ter wereld op amper 70 kilometer van Kalkar en Rotterdam op twee uur rijden. De beurs trekt jaarlijks zo'n 4400 bezoekers uit Duitsland en Nederland, maar ook uit Polen, Roemenië, Cyprus, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, België en Luxemburg.

Het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB), de Abteilung Binnenschifffahrt van het Bundesverband der Selbständigen (BDS), maar ook het Bundesverband Öffentlichter Binnenhäfen (BÖB), de Europäische Vereinigung der Binnenschiffe en het Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) staan tussen de leveranciers van motoren, elektrotechniek, accu's, uitlaatgasreiniging, varend personeel en nieuwe schepen verspreid over zo'n 10.000 vierkante meter beursoppervlak in drie overzichtelijke hallen.

De beide Duitse binnenvaartbladen, ‘Schiffahrt und Technik' en ‘Binnenschifffahrt', organiseren voor de vierde keer het jaarlijks Forum Binnenschifffahrt op de eerste beursdag in Kalkar. Het forum staat aangekondigd als ‘das wichtigste Branchentreffen des Jahres', de belangrijkste binnenvaartontmoeting van het jaar. Vooraanstaande vertegenwoordigers uit politiek en scheepvaart, van het verladend bedrijfsleven, van banken en verzekeringen, evenals van organisaties en instituten, geven er hun exclusieve inkijk en verwachtingen voor de (Duitse) binnenvaartsector .

Digitalisering

Thema van het Forum Binnenschifffahrt 2018 is ‘Digitalisierung der Wasserstrassen und nachhaltiger Schiffsantrieb - Antworten auf Zukunftsfragen der Binnenschifffahrt'. Om 9:00 uur wordt het forum geopend door Krischan Förster, hoofdredacteur van ‘Binnenschifffahrt', en directeur Stefan Franke van verzekeraar Allianz Esa Euroship, de hoofdsponsor van het forum die na de beursopening om 11:00 uur de jaarlijkse ‘Innovationspreis Binnenschifffahrt' uitreikt. De prijs gaat dit jaar naar een werf, maar verdere details geeft de jury nog niet.

Deelname aan het Forum Binnenschifffahrt 2018 kost 190 euro per persoon (particulieren 85 euro en studenten 35 euro). Aanmelden via Sylvia Schmidt van Hansa Verlag, tel. +49 (0)40 707080-211, e-mail mailto:s_schmidt@hansa-online.deMasterplan

Masterplan Binnenschifffahrt

Keynote-spreker van het forum is BDB-voorzitter Martin Staats, over ‘Masterplan Binnenschifffahrt - Leitlinie der künftigen Verkehrspolitik'. De eerste workshop begint met ‘Impuls-Vorträge' van Joachim Schürings die bij ThyssenKrupp verantwoordelijk is voor transport en logistiek, van Reinhard Klingen, topambtenaar voor vaarwegen en scheepvaart bij het transportministerie (BMVI), en directeur Thomas Gross van Hülskens Wasserbau, lid van het Seeverladerkomitee bij BDI, de organisatie voor industrie in Duitsland.

Forumdeelnemers kunnen de opening van de beurs en de uitreiking van de innovatieprijs ‘live' meemaken. Sprekers bij de beursopening zijn Reinhard Klingen (BMVI), Martin Staats (BDB) en voorzitter Paul Goris van de Nederlandse brancheorganisatie CBRB en de Europese koepelorganisatie EBU.

Na de middagpauze staan nog twee workshops gepland. De eerste gaat over ‘Digitalisierung und Ausbau der Wasserstrassen' met voordrachten van Heinz-Jozef Joeris van de afdeling Vaarwegen bij GDWS, een afdeling van het ministerie (BMVI); Karl-Heinz Ehrhardt, directeur Transportwerk Magdeburger Hafen GmbH; Alexander Schmid van BearingPoint en Martin Sandler van Innovative Navigation.

Op het podium wordt over digitalisering gediscussieerd met directeur Dirk Gemmer van Rhenus PartnerShip; Stefan Franke (Allianz Esa EuroShip), directeur Patrick Gottschall van Petermann GmbH, particulier schipper Tobias Zöller (lid MSG) en zijn collega-schipper Ralf Kiepe.

De derde en laatste Forum-workshop gaat over ‘Update EU-Motorenrichtlinie NRMM und neue Kraftstoffe' met als sprekers Olaf Robenek van Volvo Penta, Klaus Schlame van Shell Global Solutions, Sebastian Schwarz van MTU Friedrichshafen en Thomas Wunderlich van GDWS Abteilung Binnenschifffahrt. Op het podium verschijnen Joachim Zöllner van DST Entwicklungszentrum en van Lux-Werft und Schifffahrt GmbH Elmar Miebach-Oedekoven en Rainer Miebach. Het slotwoord van het Forum Binnenschifffahrt wordt uitgesproken door SuT-uitgever Hans-Wilhelm Dünner.

Te koop

Wunderland Kalkar van de 68-jarige eigenaar Hennie van der Most staat te koop. Volgens directeur Han Groot Obbink wil de pretparkbouwer het rustiger aan gaan doen en is hij ook op zoek naar meer financiële armslag voor Nederlandse projecten. ‘Voorlopig is er nog niets aan de hand en zal er eerst nog heel veel water door de Rijn gaan vloeien. We gaan er ook vanuit dat Wunderland Kalkar met de beurs STL nog jaren blijft bestaan', zegt Groot Obbink.