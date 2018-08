Schuttevaer Premium Digitale dubbelganger maakt schip efficiënter Facebook

WAGENINGEN 27 augustus 2018, 13:00

Een vanaf de ontwerpfase opgebouwde digitale dubbelganger of tweeling van een schip of offshore platform, verrijkt met tijdens de operationele inzet verzamelde meetgegevens, kan de efficiëntie en inzetbaarheid verhogen. Het maakt een nauwkeuriger planning mogelijk van het onderhoud over de levensduur.