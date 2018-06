Schuttevaer Premium Twin Disc koopt Veth Propulsion Facebook

Tandwielkastenspecialist Twin Disc neemt Veth Propulsion over. Het in Wisconsin gevestigde Amerikaanse bedrijf betaalt 50 miljoen euro voor het Papendrechtse bedrijf plus 3,3 miljoen euro in aandelen Twin Disc.