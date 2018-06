's Werelds ‘groenste' ploegboot voor Baggerbedrijf de Boer Facebook

Met de donderdag 14 juni opgeleverde Peter heeft Baggerbedrijf de Boer 's werelds meest duurzame ploegboot aan haar vloot toegevoegd. Het 22,4 meter lange vaartuig voldoet zowel aan de strenge IMO Tier 3 norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen in de zeevaart als aan de Euro Stage 5 norm voor emissies in de binnenvaart.

1 / 1 De gloednieuwe Peter in volle glorie. (Foto Baggerbedrijf de Boer / Klaas Kramer) De gloednieuwe Peter in volle glorie. (Foto Baggerbedrijf de Boer / Klaas Kramer)

Het was even passen en meten volgens John Nieuwenhuijse, manager New Building van Baggerbedrijf de Boer, maar uiteindelijk zijn de twee keer 550 pk leverende Scania hoofdmotoren uitgerust met nabehandelingssystemen om uitlaatgassen te reinigen. ‘Het gaat dan om een selective catalytic reduction-systeem (SCR) in de uitlaat, dat stikstofoxide (NOx) omzet in waterdamp en stikstof. Daarnaast hebben we ook diesel partikel filters (DPF) geplaatst om de roetuitstoot te verlagen. Hierdoor kunnen we goed inspelen op de toenemende vraag van opdrachtgevers naar schepen met een lage uitstoot.'

Voorsorteren

Met de installatie van deze systemen sorteert de baggeraar voor op de wetgeving die IMO Tier 3 en Euro Stage 5 in respectievelijk in 2019 en 2020 pas verplicht stelt. Ook is de Peter voorzien van een ‘Green Passport' van de International Maritime Organization (IMO). Dit wil zo veel zeggen als dat de eigenaar belooft gedurende de levensloop en ook bij sloop eventuele milieuschade te voorkomen.

Peilingen

De Peter is een doorontwikkeling van het in 2014 opgeleverde zusterschip Kees jr. De multifunctionele ploeg- en sleepboot meet 7 meter breedte en kent een diepgang van 2,80 meter. Het door Hoekman Shipbuilding op Urk gebouwde schip wordt uitgerust met onder andere een multibeam en single beam waarmee de bodem volledig driedimensionaal in kaart gebracht kan worden. Deze peilingen vormen niet alleen de basis voor analyse van de uit te voeren werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook voor verantwoording van het geleverde werk richting opdrachtgevers.

Met de Peter komt de ploegbootvloot van De Boer (‘Dutch Dredging' in het buitenland) op vijf boten, waarvan de Kees jr. momenteel in Hamburg ingezet wordt. De totale vloot van het Sliedrechts familiebedrijf telt inmiddels 30 schepen; er werken zo'n 150 medewerkers. (DvdM)