Even overwoog schipper Jan Geluk van de 86-meter Jannelien zijn Deutz RV8M 545 van 660 pk uit 1961 te vervangen door een CCR 2-motor, maar hij heeft zich bedacht. ‘Voor mijn gevoel ga ik dan een goed stuk materiaal wegdoen en ik krijg er minder voor terug', zegt hij.

Volgens hem voldoet zijn langzaamloper al aan de CCR-eisen. ‘Ze mogen bij mij gerust komen meten. De radar zit boven de uitlaat en die blijft spierwit. Er is volgens mij geen een toerenmaker, hoe schoon die ook is, die daaraan voldoet.'

Ook wat onderhoud betreft ziet Jan Geluk alleen maar voordelen. ‘Je hebt minder onderhoud met deze motor. Als ik kijk wat deze kostte in de 18 jaar dat ik het schip nu heb, dan zit ik nog onder de 2000 euro per jaar aan alle onderhoud en reparaties bij mekaar. Dat haal je met een toerenmaker nooit, zo laag. Ik kan nooit een goedkopere motor krijgen als ik nu heb.'

