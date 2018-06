Tien start-ups aan de slag met PortXL Facebook

Email ROTTERDAM 15 juni 2018, 16:00

Tulyp Wind, ECOncrete, Cargoledger en WhaleWashing zijn de jonge bedrijven, uit het jaarlijkse innovatieprogramma PortXL, die uiteindelijk met Havenbedrijf Rotterdam donderdag 14 juni een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Totaal tien bedrijven verbonden zich met vijftien contracten tijdens de ‘Shakedown' aan ‘corporate partners' van PortXL.

1 / 1 Edoardo Panziera, CEO Ionada, tekende een PortXL pilotovereenkomst met Job Voormolen, projectmanager Van Oord. (Zo werden er in totaal tien overeenkomsten gesloten. (Foto PortXL/Marc Nolte) Edoardo Panziera, CEO Ionada, tekende een PortXL pilotovereenkomst met Job Voormolen, projectmanager Van Oord. (Zo werden er in totaal tien overeenkomsten gesloten. (Foto PortXL/Marc Nolte)

De starters en doorgroeiers doorliepen het programma PortXL, waarbij innovaties van over de hele wereld naar Rotterdam worden gehaald om daar hun initiatief verder te ontwikkelen. Tijdens de ‘Shakedown' in de voormalige onderzeebootloods op het RDM-terrein presenteerden ze nog eenmaal hun resultaten aan ruim 500 havenexperts en enthousiastelingen. Tien van de veertien start-ups/scale-ups zagen hun prestaties beloond worden met een of meerdere contracten.

‘Rotterdam is een haven van pioniers', zei Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf. ‘Dat betekent dat we constant zoeken naar hoe het slimmer, efficiënter, beter en duurzamer kan. Een programma als PortXL is belangrijk om wereldwijde vernieuwers volop ruimte, mogelijkheden en steun te bieden, zodat zij hier in Rotterdam verder kunnen werken aan de haven van de toekomst.'

Pilot's met Havenbedrijf

Het Havenbedrijf Rotterdam tekende pilotcontracten met de vier startups, waarvan verwacht wordt dat zij impact op de haven zullen hebben. Met Tulyp Wind (Arkom) werd getekend om een studie te doen voor het vinden van een geschikte locatie in de haven voor het plaatsen van hun tulpvormige windturbines. Met ECOncrete wordt gekeken of hun duurzame betonproducten kunnen worden toegepast op en in kademuren in de haven. Met Cargoledger wordt hun systeem getest dat het afhandelen en verzenden van scheepsladingen eenvoudiger maakt. En als laatste is een contract gesloten met WhaleWashing, om te onderzoeken waar in de Rotterdamse haven de eerste ‘carwash' ter wereld voor schepen zou kunnen komen.

Pilot met Van Oord

Een scrubber technologie die bespaart op brandstofkosten, terwijl de IMO 2020 0,5% zwavel emissievoorschriften worden nageleefd. Van Oord, onder andere actief in baggerwerk en de bouw van windparken op zee, ziet profijt in de oplossing van scrubber-technologieleider Ionada en gaat hun Semi-Dry-Scrubbing-technologie komend najaar testen aan boord van de sleephopperzuiger Van Oord Lelystad.

Ionada claimt dat scheepseigenaren met deze technologie 50% kunnen besparen op brandstofkosten terwijl ze voldoen aan de IMO 2020 0,5% zwavel emissievoorschriften. Ionada biedt reders een EGD-dienst (Exhaust Gas Cleaning) aan, waarbij reders alleen betalen voor de schoongemaakte emissies.

Port Accelerator

PortXL is de eerste World Port Accelerator ter wereld en werkt nauw samen met toonaangevende bedrijven, organisaties en individuen wereldwijd. De corporate partner groep bestaat uit: Van Oord, Havenbedrijf Rotterdam, Shell, Vopak, Boskalis, EY, Thales, Uniper, Rotterdam The Hague Airport, Rabobank, Erasmus Centre for Entrepreneurship, Rotterdam Port Fund, Gemeente Rotterdam en InnovationQuarter. Tijdens de Shakedown werd Royal IHC binnengehaald als nieuwe corporate partner.

Het doel is om innovatie bedrijven (start-ups en scale-ups) in de havens te versnellen in een tijdbestek van drie maanden. PortXL scout wereldwijd naar start-ups en scale-ups in de sectoren Transport & Logistiek, Energie en Maritiem.

In totaal doorliepen elf start-ups en drie scale-ups de derde editie van het PortXL accelerator programma in Rotterdam. Donderdag presenteerden zij hun resultaten van de afgelopen drie maanden tijdens de Shakedown in de RDM onderzeebootloods. (DvdM)