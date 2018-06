SWT-geld voor vergroening kleinere schepen NPRC Facebook

De Stichting Water Transport (SWT) en de coöperatie NPRC hebben een samenwerkingsconvenant gesloten als impuls voor verduurzaming van de binnenvaart. NPRC-schippers kunnen daardoor goedkoop geld lenen voor groene investeringen in schepen tot 86 meter.

1 / 1 NPRC-directeur Stefan Meeusen (links) sluit het groene convenant met voorzitter Sijko Veninga van de Stichting Water Transport. (Foto NPRC) NPRC-directeur Stefan Meeusen (links) sluit het groene convenant met voorzitter Sijko Veninga van de Stichting Water Transport. (Foto NPRC)

De SWT is een maatschappelijk investeerder, voortgekomen uit de particuliere binnenvaart. SWT beheert een beleggingsportefeuille, waarvan opbrengsten uit beleggingen worden ingezet ter versterking van de particuliere binnenvaart. De investeringsfaciliteit levert een directe bijdrage aan de verdere ontwikkeling van duurzame vervoerketens over de Europese binnenwateren.

Leden van de coöperatie NPRC, samen goed voor jaarlijks meer dan 13 miljoen ton vervoer over water, kunnen een beroep doen op de kredietfaciliteit en krijgen rentekorting voor groene ontwikkelingen en investeringen in schepen kleiner dan 86 meter. Naast duurzaamheid is het ‘kleine schip' een belangrijk speerpunt in de strategie van de NPRC, zegt directeur Stefan Meeusen. ‘Veel verladers hebben groot belang bij het voortbestaan van een betrouwbare en veelzijdige vloot kleinere schepen. Door de samenwerking met SWT kunnen we nu concrete ondersteuning bieden en struikelblokken rondom de financiering wegnemen.'

Behalve de kredietfaciliteit biedt het convenant ook de mogelijkheid om binnen de coöperatie op grotere schaal concrete stappen te zetten voor vermindering van de uitstoot van scheepsmotoren. Binnen de NPRC is een stuurgroep samengesteld, die verladers en leden bij staat in financiering en keuzen voor vergroeningsopties. Op korte termijn werkt de stuurgroep in overleg met verladers en overheden aan concrete vergroeningsinitiatieven met schepen.

Het convenant moet de impasse doorbreken waarbij vraag en aanbod naar vergroening tussen individuele binnenvaartondernemer en verlader elkaar niet vinden, legt Meeusen uit. Ook kan het een versnelling teweeg te brengen in een tijd dat financiële instellingen terughoudend zijn in hun kredietverstrekking.

De stuurgroep staat onder leiding van Frank Ex, econoom en oud-adviseur van de Rabobank. Hij is betrokken bij initiatieven rond de introductie van waterstof als aandrijving voor transportmiddelen. De stuurgroep wordt bijgestaan door NPRC-commissaris Kees de Vries als adviseur vergroening binnenvaart. (DvdM)