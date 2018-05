Hitte stelt Maritime Industry voor problemen Facebook

Twitter

Email GORINCHEM 31 mei 2018, 01:24

Wie de afgelopen twee dagen de beurs Maritime Industry heeft bezocht kan het niet ontgaan zijn: het was nogal warm in de Evenementenhal in Gorinchem. De plotseling hoge temperaturen zetten ook de organisatie voor een probleem: hoe krijgen we nog enige verkoeling.

In een bericht aan de bezoekers leggen de organisatoren na de eerste warme dag uit dat ze alles uit de kast hebben gehaald om het verblijf op de vakbeurs toch zo aangenaam mogelijk te maken. Zo is er 's nachts via het inlaatsysteem koude lucht de hal ingeblazen, wat enige verkoeling bracht in de eerste uren. Na een verfrissende regenbui zijn de laaddeuren een tijd opengezet.

'Omdat we de zon niet uit kunnen zetten en het nu eenmaal warm is buiten, hebben wij vannacht, in afwachting van onze permanente airconditioning die in de komende zomer wordt geïnstalleerd een forse airconditioning gehuurd die deze ochtend in gereedheid is gebracht’, aldus het bericht van de organisatie.

'We kunnen u natuurlijk nu nog geen meetbare resultaten laten zien, maar we hopen dat de verkoeling vandaag merkbaar zal zijn en hopen op uw begrip tijdens deze tropische temperaturen en de inspanningen die wij doen om jullie verblijf op de beurs zo aangenaam mogelijk te maken. Met een ijsje, een glas water en een verfrissend Bootjes Bier in Hal 2 hopen we jullie vandaag onze gastvrijheid weer te laten ervaren.'

Donderdag minder warm



Gelukkig voor de organisatie lijkt het donderdag, de laatste beursdag, ietsje minder warm te worden. Volgens Buienradar blijven de temperaturen bij 26 graden steken. Rond het middaguur zou er boven Gorinchem zelfs wat onweer kunnen onstaan, inclusief een hoeveelheid verkoelende neerslag. ( Gelukkig voor de organisatie lijkt het donderdag, de laatste beursdag, ietsje minder warm te worden. Volgens Buienradar blijven de temperaturen bij 26 graden steken. Rond het middaguur zou er boven Gorinchem zelfs wat onweer kunnen onstaan, inclusief een hoeveelheid verkoelende neerslag. ( BO