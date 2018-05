Schuttevaer Premium Ricardo brengt rendement dieselmotor naar 60% Facebook

Utrecht 30 mei 2018, 10:00

Het in de ontwikkeling van voorstuwingssystemen gespecialiseerde ingenieursbureau Ricardo heeft een dieselmotor voor Heavy Duty-toepassingen ontwikkeld met een nuttig rendement van 60%. De CO2-emissies liggen bovendien per kWh 30% lager, de brandstofkosten dalen 20%.

Compressie- en arbeidsslag vinden plaats in aparte cilinders

CryoPower dieselmotor met extreem hoog rendement

CryoPower-systeem klaar voor de markt

Door Hans Heynen

Het extreem hoge rendement wordt mogelijk gemaakt door de normaal in één cilinder plaatsvindende viertakt dieselcyclus te verdelen over twee cilinders. Een koude cilinder voor de inlaat- en compressieslag en een hete voor de arbeids- en uitlaatslag. Door tijdens de compressieslag een kleine hoeveelheid ijskoude vloeibare stikstof te injecteren, blijft de temperatuur van de inlaatlucht laag in de compressiecilinder, wat de voor het samenpersen van de lucht benodigde energie vermindert. De door verhitting veroorzaakte extra drukverhoging blijft zo immers achterwege.

Via naar buiten openende uitlaatkleppen stroomt de koele compressielucht vervolgens naar een recuperator, een uitlaatgassenketel of warmtewisselaar, waarin de lucht met behulp van de hete uitlaatgassen sterk wordt verhit. De restwarmte wordt zo effectief gebruikt om druk en temperatuur van de inlaatlucht sterk te verhogen. Dat heeft een turbine-effect, waarbij de verhitte lucht via de geopende inlaatkleppen de arbeidsslagcilinder instroomt. De zuiger daarvan staat op dat moment, na de uitlaatslag, op het bovenste dode punt (de hoogste stand). De compressielucht duwt de zuiger omlaag, de inlaatklep sluit en er wordt onmiddellijk diesel ingespoten. Een commonrail-systeem injecteert de brandstof gespreid tijdens deze arbeidsslag om pieken in druk en temperatuur te voorkomen, zodat de NOx-emissies laag blijven.

De eerste door het Britse Ricardo ontwikkelde motor is een zescilinder lijnmotor met vier arbeid leverende cilinders en twee compressiecilinders. Hoewel de compressiecilinders wat groter zijn, is het totale volume van de twee compressiecilinders een stuk kleiner dan het totale volume van de vier arbeid leverende cilinders, waarin de expansie plaatsheeft.

Soepel en zuinig

Volgens Prof. Neville Jackson, chef van de technologie en innovatie-afdeling van Ricardo, zorgt dat (zonder Miller-timing) voor een ideale Millercyclus. ‘Voor een ideale efficiëntie heeft een verbrandingsmotor minder compressie- en meer expansieruimte nodig. In een conventionele verbrandingsmotor is dat lastig te realiseren. Met het CryoPower-concept kun je kleinere of minder compressiecilinders gebruiken dan expansiecilinders, zodat je de voor de arbeidsslag benodigde expansie optimaal gebruikt.'

Volgens Jackson zijn de frictieverliezen die het verplaatsen van de lucht van de compressie- naar de arbeid leverende cilinders opleveren minimaal. ‘Dat gebeurt onder hoge druk. Dat betekent dat de verplaatste massa groot is, maar het verplaatste volume klein.'

Hoewel de zescilinder motor maar vier arbeid leverende cilinders heeft, loopt hij door de gesplitste cyclus (split-cycle) zeker soepel, volgens Jackson. ‘De cilinders werken volgens de tweetakt cyclus. Dat levert met vier cilinders elke 90 graden per omwenteling van de krukas een arbeidsslag op.'

Hoewel de CryoPower-motor 30% minder brandstof verbruikt, schat Ricardo de besparing op de brandstofkosten op 20%. Die 10% verschil zitten in de kosten van de benodigde vloeibare stikstof.

Naar de markt

Ricardo heeft 10 jaar aan de ontwikkeling van het CryoPower-systeem gewerkt. In eerste instantie via inspuiting van water in de compressiecilinders. Maar dat leverde kennelijk niet het gewenste resultaat op.

Ricardo brengt het CryoPower-systeem nu naar de markt en zoekt voor de commerciële doorontwikkeling investeerders. Het product is ondergebracht in een nieuw bedrijf, Dolphin N2 Ltd., waarin Ricardo een minderheidsbelang heeft. Simon Brewster van Ricardo is aangesteld als algemeen directeur.