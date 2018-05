Nu graag nog het verhaal waarvan de biodiesel geproduceerd gaat worden...



Dat is waarschijnlijk dezelfde klucht als de “bio”massa die bijgestookt wordt in energiecentrales. In Amerika en ongetwijfeld ook andere delen van de wereld, worden in rap tempo bomen gekapt en versnippert om vervolgens door een zeeschip varend op zware stookolie, niet zijnde bio stookolie, verscheept te worden naar ons kikkerlandje. Dan kan er honderd keer het certificaatje biomassa aan hangen terwijl dat helemaal niet zo bio is.



Dit zal met de bio diesel net zo gaan, want de productie daarvan komt ten laste van de oliehoudende landbouwgewassen die normaal voor de wereldvoedsel productie bestemd zijn. Saillant detail is dat deze gewassen over het algemeen in landen verbouwd worden waar het al helemaal niet zo goed gaat met de voedsel en watervoorziening. Maar dat maakt allemaal niet uit want dat is ver van ons bed. Als wij maar het gevoel hebben dat we de wereld aan het redden zijn van de ondergang.



Voor het echter zover is, zal er nog wel een klimaattop georganiseerd worden waar bij de wereldleiders ditmaal geheel emissie neutraal naar toe zullen komen. Degenen die van ver komen per zeilschip of paard en wagen. En voor degenen die dichterbij wonen zal de fiets of anderszins het vervoermiddel zijn. En dit alles in het belang van een zero emmissie klimaattop. Want goed voorbeeld doet goed volgen.