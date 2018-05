Schuttevaer Premium Binnenvaart verzamelt kennis in Centre of Excellence Facebook

ZWIJNDRECHT 9 mei 2018, 13:00

Binnenvaartondernemers die met andere geïnteresseerden en experts van gedachten willen wisselen over ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, automatiseringen en scholing, kunnen voortaan terecht in het Binnenvaart Centre of Excellence in Zwijndrecht. Het centrum werd maandag 7 mei geopend.