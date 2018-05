Sylvia Boer (Damen) voert WISTA-NL aan Facebook

Sylvia Boer, hoofd communicatie bij Damen, is benoemd tot voorzitter van WISTA Nederland - de Women's International Shipping and Trading Association. De Nederlandse tak is in 2000 opgericht en telt 140 leden uit alle delen van de maritieme industrie.

Sylvia Boer is WISTA-lid sinds 2008 en trad in 2013 toe tot het bestuur van deze organisatie. Haar benoeming tot ‘President of the Netherlands' chapter of WISTA', zoals het officieel heet, noemt zij een enorme eer. ‘In deze rol streef ik ernaar om vrouwen binnen de maritieme industrie met elkaar te verbinden en hen te helpen hun netwerken en vaardigheden uit te breiden. Ook wil ik hen aanmoedigen om elkaar op carrièregebied te inspireren door het uitwisselen van ideeën en adviezen. Ik wil het verschil maken met een vrouwelijke "touch" in een mannenwereld.'

WISTA Nederland focust op een aantal actuele prioriteiten voor de sector. Bijvoorbeeld duurzaamheid, nieuwe technologieën, big data, veiligheid en gezondheid, cyber security, block chain, groeiende bewustwording voor culturele gevoeligheid en last but not least: clean oceans.

WISTA heeft 3.000 leden in 40 landen, afkomstig uit diverse maritiem georiënteerde organisaties, zoals rederijen, scheepswerven, toeleveranciers, makelaars, banken, assurantiespecialisten, juridische experts en opleidings- en onderzoeksinstituten. De chapters streven ernaar om over de hele wereld vrouwen in de industrie te ondersteunen door middel van bijeenkomsten, workshops, presentaties en bedrijfsbezoeken.

Vorige maand was er zo'n bezoek in Sharjah (Verenigde Arabische Emiraten), waarbij WISTA UAE te gast was bij Albwardy Damen. Een van de aanwezigen was HKH Prinses Sarah Al Saud, Directeur van Maritime Business Development en van het International Forum for Maritime Transport bij de Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport.

‘Wij vinden de deelname van vrouwen binnen onze industrie belangrijk', zei Lars Seistrup, managing director van Albwardy Damen, als een van de sprekers. ‘De maritieme gemeenschap moet vertrouwen hebben in het talent van vrouwen in hun vermogen om (zware) banen in onze industrie te vervullen. Dit kan bereikt worden door hen de juiste opleidingen, training en vaardigheden mee te geven.' (DvdM)