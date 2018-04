Schuttevaer Premium Testmachine TU meet 20 jaar in vier weken (video) Facebook

Twitter

Email DELFT 28 april 2018, 10:00

De TU in Delft heeft ‘het beest van Delft' losgelaten. Een zespotige machine, ofwel hexapod. Hij is bedoeld voor het testen van vele materialen en constructies met name in de scheepsbouw en offshore.