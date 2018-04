Schuttevaer Premium Veilig varen op waterstof Facebook

Elektrisch varen lijkt het te gaan maken in de binnenvaart. Hoge verwachtingen zijn er op termijn van de toepassing van brandstofcellen op waterstof om schoon elektriciteit aan boord op te wekken. Maar waterstof moet onder hoge druk worden opgeslagen bij extreem lage temperaturen, waarbij gevaar is voor explosie. Het Nederlandse bedrijf H2Fuel heeft een veilige manier bedacht door waterstof op te slaan in droge vorm, als een slurry of vloeistof.