BARENDRECHT 21 april 2018, 22:54

Met een gesimuleerde openingshandeling opende Simwave donderdag 19 april officieel de deuren van haar 5.000 vierkante meter grote maritiem trainingcentrum in Barendrecht geopend. Op alle schermen van de 59 opgestelde simulatoren voeren vier schepen tegelijkertijd door een openingslint in een fantasiehaven met op de kades onder andere de Eiffeltoren, de piramiden van Gizeh en de Burj Khalifa.

1 / 1 Simwave-oprichters Marcel Kind (links) en Joost van Ree (rechts) met hun kinderen en burgemeester Jan van Belzen (midden) van Barendrecht samen met de hand aan de rode openingsknop waarmee het martitiem trainingscentrum officieel is geopend. (Foto Sjoerd Fotografie) Simwave-oprichters Marcel Kind (links) en Joost van Ree (rechts) met hun kinderen en burgemeester Jan van Belzen (midden) van Barendrecht samen met de hand aan de rode openingsknop waarmee het martitiem trainingscentrum officieel is geopend. (Foto Sjoerd Fotografie)

Simulators koppelen

Simwave biedt de maritieme sector een bijzonder concept onder de naam ‘simulator-as-a-service'. Op eenvoudige wijze kan een simulator of een aantal gekoppelde simulators geboekt worden om bemanningen te trainen of te beoordelen; al dan niet ondersteund door eigen instructeurs vanuit de rederij. Dankzij een team van professionals op het gebied van maritiem modelleren en een team voor visuele databases, kunnen opdrachtgevers oefenen met hun eigen schepen in elke gewenste specifieke vaaromgeving. De centra van Simwave zijn 24/7 beschikbaar en beschikken over uitgebreide eigen verblijfsvoorzieningen. (DvdM)