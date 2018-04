Schuttevaer Premium Snuffelwaarden Nijmegen actueel online Facebook

Inmiddels is het webadres bekend waar de gegevens van de acht meetpunten aan de Waalkade te bekijken zijn. Dat is https://pdok.smartemission.nl/waalkade . Te zien zijn de metingen van fijnstof, geluid, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Ook is het beeld van een webcam met een overzicht van de kade te zien.