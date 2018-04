OPINIE: Het knettert elektrisch Facebook

Twitter

Email DEVENTER 15 april 2018, 20:05

Het knettert elektrisch in de motorenbranche. Wat kortgeleden nog luchtfietserij was, volledig elektrisch varende schepen, staat nu te gebeuren. We zijn op weg naar emissieloos vervoer.

Het idee is omarmd door grote concerns als Wärtsilä en verschillende Nederlandse pioniers, waaronder Nedcargo en ondernemers als Ton van Meegen, die een vloot op batterijen varende containerschepen wil laten bouwen.

Zijn concept is simpel. Een container vol batterijen is genoeg voor een dagreis en op de terminals kun je zo'n container makkelijk ‘verversen'. Het biedt grote voordelen. Geen uitstoot meer, althans niet tijdens de vaart, en fluisterstil. Een elektromotor heeft bovendien weinig bewegende onderdelen, slijt nauwelijks en vraagt heel weinig onderhoud en ruimte. Alleen die batterijen; zwaar en nog steeds zeer kostbaar.

En één zwaluw maakt nog geen zomer. Het overgrote deel van de scheepvaart zal nog vele jaren met dieselmotoren blijven varen. Tenminste, als de overheid, lees de samenleving, dit toestaat. Want de dieselmotor staat in een kwade reuk. Steeds meer steden proberen dieselauto's te weren. Nijmegen vindt ook de scheepvaart op de Waal te vies. Al is de scheepsdiesel nog zo efficiënt, betrouwbaar en nuttig, tegen zo'n maatschappelijke trend is op den duur niets en niemand opgewassen. Wie had 20 jaar geleden geloofd dat sigarettenrook totaal verboden zou worden in de openbare ruimte?

Dat gegeven maakt de keuze bij hermotorisering momenteel lastig. Welke garantie is er dat de CCR2-motor die er nu nog in mag en op papier levenslang mag blijven draaien, over vijf jaar niet toch in de ban wordt gedaan? Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is veel geoorloofd. Zeker als het straks allemaal niet snel genoeg blijkt te gaan.

De verbrandingsmotorenbranche ziet dat risico ook en vraagt de overheid begrijpelijkerwijs om langdurige beleidszekerheid. Verwacht daar echter niet teveel van. De politiek kan niet ontkomen aan maatschappelijke sentimenten en waait per definitie met alle winden mee.

En ondertussen moet er wel gewoon worden gevaren en gaan dingen stuk. Meestal bepaalt de portemonnee de reparatiekeuze. Maar nu wordt van de varende ondernemer dus ook een politieke inschatting en milieuvisie verwacht. Ga er maar aan staan.

In een column in Schuttevaer raadde nautisch-adviseur Kees de Vries schippers aan nu te kiezen voor dieselelektrische voortstuwing. Dat maakt het schip flexibeler. De diesel kan dan betrekkelijk eenvoudig worden vervangen door batterijen en/of een brandstofcel zodra de tijd daar rijp voor is.

De motorenbranche adviseert op zijn beurt de massale overstap naar synthetische en biobrandstoffen of gas. Dat levert zonder meer een flinke milieuwinst op. En zo zal het wel gaan. We schakelen over op schonere en klimaatvriendelijker brandstoffen om de scheepvaart met de huidige motoren snel te vergroenen. Maar de gloriedagen, of beter gezegd: de eeuw van de dieselmotor is voorbij.

Motorenspecial gemist? Voor abonnees is Schuttevaer nr 15 (met Motorenspecial) als ePaper te downloaden (via 'zoeken', 'uitgebreid zoeken')