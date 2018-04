Schuttevaer SHVP Motorenquiz 2018 Facebook

Nieuwe ronde, nieuwe kans op de hoofdprijs, een geheel verzorgde reis voor twee personen naar Volvo Penta in Zweden. Aanbieder Volvo Penta Europe, office Benelux laat u kennismaken met de Volvo gieterij en motoren-assemblagelijn in Skovde, de Volvo Penta-fabriek in Vara, het Volvo Penta testcentrum en het Volvo Museum.

1 / 1 Vraag 7 van de Schuttevaer SHVP Motorenquiz 2018: Wat is dit? Vraag 7 van de Schuttevaer SHVP Motorenquiz 2018: Wat is dit?

Door Patrick Naaraat en Wim Mendelts

Klik op deze link voor de Motorenquiz

En natuurlijk heeft de uitreiking van de hoofdprijs en de unieke wisseltrofee plaats in het bijzondere museum van de Stichting Historische Verbrandings Motoren Papendrecht (SHVP) in het bijzijn van de 10 beste inzenders. Een belevenis op zich.

Grijp uw kans en e-mail uw antwoorden voor 4 mei aanstaande naar Patrick Naaraat of stuur ze op naar Redactie Schuttevaer, postbus 58, 7400AB in Deventer. De winnaar wordt bekendgemaakt in de krant van 12 mei. De feestelijke uitreiking van de wisseltrofee is zaterdag 9 juni. De datum voor de reis naar Zweden wordt in overleg bepaald.

De eeuwige roem viel eerder te beurt aan: Fokke Vink, Geveke Motoren; C. Bosch, Enkhuizen; I.H. Bouwman, Harlingen; G.G. Westerbeek, Capelle a/d IJssel; Erik Schumacher, a/b Janna, Rotterdam; Harmen Kouwenhoven, ms Lauwersborg, West-Terschelling; Wim Fluijt, ex ms Scorpion; Wim Mendelts, ex slb Berghout-2, Koudum; Maarten Peggeman, ms Kamperzand; Kees Gras, Koog a/d Zaan; Klaas Te Bos, hwtk Yver Experience, Ten Post, Adri Siereveld, Terneuzen, Steef Manssen, Amsterdam en Arnold Sponselee, Julianadorp; Erik Schumacher, ms Janette.