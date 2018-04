Schuttevaer Premium John Deere introduceert nieuwe dieselmotor Facebook

Ravenstein 9 april 2018, 11:00

John Deere-importeur NPS Diesel in Ravestein introduceerde op de in Leeuwarden gehouden beurs Boot Holland de 4045SFM85 voortstuwingsmotor van John Deere. ‘Bij deze viercilinder SFM turbodiesel wordt de intercooler met zee- of buitenwater gekoeld.