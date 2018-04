Schuttevaer Premium Kongsberg en Wilhelmsen gaan samen autonoom varen Facebook

Twitter

LYSAKER 5 april 2018, 14:32

In augustus van dit jaar moet het nieuwe Noorse bedrijf Massterly (‘world's first autonomous shipping company') operationeel zijn, puur gericht op autonoom varen. Het is opgezet door Kongsberg Maritime Services en Wilh. Wilhelmsen, een zwaargewicht in maritieme dienstverlening.