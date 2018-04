Geen warme gevoelens bij slimme robotmatroos Facebook

De RopeRobot roept niet meteen warme gevoelens op bij schippers. De meesten hadden door dat het artikel ‘Studenten ontwikkelen slimme robotmatroos' vorige week de jaarlijkse 1-aprilgrap betrof.

Slechts een enkeling wilde er meer van weten, of had er een slimme toepassing voor. Zo stelde iemand voor ‘Ropi' van de vermeende studenten Vincent Armador en Henrik Kleiput in te zetten op de sluizen van de Wesel-Dattelnkanaal. Om een touwtje aan te pakken, nu de haalkommen in de kolken niet meer mogen worden gebruikt. ‘Kunnen er weer een paar schepen meer in de sluis. Afstandbedienbaar door de sluismeester.'

Eén schipper reageerde online met de opmerking ‘verdrietig dat dit een 1-aprilgrapje is'. Had hij er anders graag één willen hebben? Verder hoorden we daar namelijk niemand over. Opmerkelijk, want schippers staan erom bekend dat ze graag nieuwigheden adopteren als ze praktisch nut hebben. En zeg nou zelf: een robot behoeft geen rust en vrijetijd. En wat is beter dan met wiskundige precisie een touwtje om de bolder werpen? Maar nee hoor, de bedrijfstak is er kennelijk nog niet aan toe. Een robotmatroos doet immers niets anders dan afmeren en je hebt er geen collega aan. Een echte matroos is van alle markten thuis en helpt overal waar dat nodig is. (PN)