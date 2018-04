Maritiem Museum in strijd voor Museumprijs Facebook

Het Maritiem Museum Rotterdam is in de race om het museum van het jaar te worden. Als enige Rotterdamse kandidaat gaat het de strijd aan om de BankGiro Loterij Museumprijs 2018 met de beide andere genomineerden, het Geofort en het Science Centre Delft genomineerden.

1 / 1 Medewerkers en vrijwilligers van Maritiem Museum juichen voor de nominatie. (Foto Maritiem Museum / Marco de Swart) Medewerkers en vrijwilligers van Maritiem Museum juichen voor de nominatie. (Foto Maritiem Museum / Marco de Swart)

De keus is aan het publiek: dat kan t/m 8 mei stemmen op de favoriet via museumprijs.nl. In het Maritiem Museum staat daarvoor zelfs een speciale ‘stembalie'.

Jaarlijks reiken het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging, de BankGiro Loterij Museumprijs uit. Ieder jaar heeft deze prijs een ander thema: dit jaar is dat ‘techniek'. Een thema waarbij het Maritiem Museum zich extra thuis voelt sinds de opening van de ‘Offshore Experience', de lancering van de bijbehorende techniekeducatie en alle bedrijvigheid in de recent vernieuwde museumhaven.

De vakjury van de Museumprijs looft de ‘combinatie van hedendaagse technieken met op aansprekende wijze gepresenteerde historische collecties [...]. Het museum weet een zeer divers publiek te trekken en slaagt erin techniek toegankelijk te maken voor jong en oud en voor alle lagen van de bevolking'.

Maritieme ambachten

De winnaar van de Museumprijs ontvangt, naast de titel ‘Museum van het Jaar', een bedrag van 100.000 euro. Dit geld wil het Maritiem Museum besteden aan een interactieve werkplaats in de museumhaven, waar smeden, monteurs en timmerlui de handen uit de mouwen steken. Nieuwsgierige bezoekers kunnen hier zelf aan de slag met de maritieme ambachten van vroeger en nu. De werkplaats komt in een nieuw paviljoen dat komend jaar gebouwd wordt aan de Leuvehaven, de plek waar de Rotterdamse haven ooit begon. Het brengt de oude en nieuwe haven samen: een unicum in Rotterdam.

Dat de vakjury het Maritiem Museum deze titel gunt, is ‘prachtig nieuws,' vindt directeur Frits Loomeijer. ‘Wat zijn we trots op onze nominatie! We willen onze bezoekers enthousiast maken voor maritieme techniek. Met de Offshore Experience , maar ook met een museumhaven waar vrijwilligers dagelijks zorgdragen voor het onderhoud van schepen en kranen. Het is een hele eer dat de vakjury ons heeft geselecteerd. We trekken nu alles uit de kast om ook de stem van het publiek te winnen!'

Reis naar New York

Niet alleen het Maritiem Museum kan een bijzondere prijs winnen; wie stemt maakt zelf kans op een 5-daagse reis naar New York voor twee personen. De BankGiro Loterij verloot deze reis onder de stemmers.

De stemperiode duurt van 3 april t/m 8 mei 2018. Een stem uitbrengen op het Maritiem Museum kan via www.museumprijs.nl/genomineerden/Maritiem-Museum.