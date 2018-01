Het ontwerp van de ECOFeeder resulteert in een maximale containercapaciteit en een lage kruiplijn en luchtweerstand. De brug lijkt zich op het voorschip te bevinden, maar dit is slechts een uitkijkpost voor havenmanoeuvres. De werkelijke brug bevindt zich in het achterschip, waar de officieren alle benodigde informatie van buiten ontvangen via camera's en ander elektronische navigatiemiddelen. (Artist's impression OMT)