Ik vind dit een heel positieve gedachtegang van Seine. Als het lukt is het alomvattend.

Dan heb je de koe bij de horens. Een 20-tal jaren terug was de TUD er al mee bezig. Het is niet nieuw. Alleen voor de uitvoering kwam het nodige kijken. Nu zijn we 2o jaar verder in techniek en milieu vriendelijk denken.

Het doet me denken aan het stuk van een tijd terug hoe de firma Deyman op eigen manier experimenteert. Dat riep mijn bewondering op, want doen en meten door mensen op de werkvloer geeft je de ervaring.

Zulke bevindingen zou je moeten centraliseren en inzichtbaar moeten maken.

IK wens partijen veel succes. Er is een weg.....