SLUISKIL 29 november 2017, 22:34

Frans van Meerendonk werd geboren op 9 april 1943 in Terneuzen. Met zijn echtgenote Cathy voer hij vele jaren door Europa. Vanaf het motorschip Franca ging het echtpaar ‘voor anker' in Sluiskil. Stilzitten kon Frans echter niet. Afgelopen zondag overleed hij op zijn woonadres aan een hartstilstand.

1 / 1 Frans van Meerendonk trots als genomineerde in de schijnwerpers op het Maritime Awards Gala. (Twitter-foto Mieke Mantjes-Bakker) Frans van Meerendonk trots als genomineerde in de schijnwerpers op het Maritime Awards Gala. (Twitter-foto Mieke Mantjes-Bakker)

Scheepsontwerp zat in zijn DNA, zijn drive om de romp-weerstand van een varend schip te verminderen was chronisch. Door zijn ervaring, visie en gedrevenheid kreeg hij als scheepsontwerper erkenning. In 2014 besloot Machinefabriek De Waal zijn Aqua-Logic roer in productie te nemen. Dit jaar nog werd zijn bedrijf Aqua-Logic met zijn ‘Schroefwater Accelerator' genomineerd voor de Maritime Innovation Award en stond hij op het Maritime Awards Gala trots in de schijnwerpers in de Onderzeebootloods in Rotterdam.

Traject van ongeloof

Scheepsbouwkundige elementen implementeren ter realisering van een beter voortstuwingsrendement ervoer Frans in de branche als een traject van ongeloof. Na eeuwen scheepsbouwontwikkeling was zoiets revolutionairs onmogelijk volgens de branche. Niettemin vond Frans de natuurlijk afstroming van water bij de huidige scheepsmodellen onvoldoende. Het ms Onderneming 4 werd, met ruim 20 procent rendementsverbetering, zijn eerste wapenfeit. Er volgden meer successen in combinatie rompmodel, trimplaat, roeren en testen bij het Marin. Diverse scheepsbouwers gingen overeenkomstig bewijsbare verbeteringen met Aqua-Logic in zee. Frans zijn scheepsbouwkennis was volop in ontwikkeling. Het is een gemis voor de scheepvaart dat hij zijn werk niet mocht afmaken.

Ondeugendheid

In Frans zijn hart was plaats voor vriendschap. Humor en ondeugendheid waren zijn 'wapens'. Hij genoot van een praatje in het 'gangboord'. Het hield hem op de hoogte, zelf was hij gesloten. Ingrijpende dingen bleven bij hem. Op zijn woord kon je bouwen en hij was goudeerlijk. Een saluut voor een aimabel mens: Frans van Meerendonk.

We wensen Cathy, dochters, familie en nabestaanden veel sterkte met het grote verlies.

Johan de Witte