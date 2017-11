Schuttevaer Premium PowerPac als alternatieve walstroomvoorziening Facebook

HAMBURG 27 november 2017, 10:00

Schone stroom in zeehavens is al jaren een fel bepleit, bediscussieerd en omstreden onderwerp. Intussen heeft het Hamburgse bedrijf Becker Marine flinke stappen gezet om schepen in havens de mogelijkheid te bieden om via LNG-gestookte generatoren in hun stroombehoefte te voorzien. Dat begon met de bouw van de hybride LNG-barge Hummel die werd ontwikkeld met en voor de cruiserederij Aida.