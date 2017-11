HEBO voegt bok toe aan vloot Facebook

HEBO Maritiemservice breidt in januari 2018 de vloot uit met een drijvende bok uit Denemarken. De nieuwe aanwinst heeft een hijscapaciteit van 900 ton en beschikt over een flinke hijshoogte.

Met de bok verwacht HEBO een nieuwe markt aan te boren en actief te worden op de Baltische Zee. (Foto HEBO)

Met de bok verwacht HEBO een nieuwe markt aan te boren en actief te worden op de Baltische Zee. Algemeen directeur Wiebbe Bonsink: ‘Het hijsvermogen van deze bok is indrukwekkend. Op een vlucht van 22,50 meter kan hij nog 800 ton hijsen en op een vlucht van 46 meter nog 500 ton.'

HEBO hoopt met de bok zijn marktpositie te versterken en het bedrijf verder te laten groeien. De bok zal volgens Bonsink breed worden ingezet. ‘Daarbij kun je denken aan werkzaamheden op de Baltische Zee, maar ook op de Noordzee en in Rotterdam', legt hij uit.

De bok wordt binnenkort in Denemarken overgenomen van DBB Salvage. Volgens Bonsink beschikt de bok over handige features. ‘Hij heeft een hulphijs van 100 ton met een maximale hijshoogte van 74 meter en een maximale vlucht ruim 60 meter. Ook is de bok voorzien van een dynamisch positioneringssysteem en eigen voortstuwing.' In de toekomst wil Bonsink tevens een jib toevoegen. ‘Zo kunnen we ook op grotere hoogte zware lasten hijsen.' (DvdM)