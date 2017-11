Schuttevaer Premium SEC-4 klaar voor Stage V Facebook

Twitter

Email STEYR 26 november 2017, 17:03

Het Oostenrijkse Steyr Motors heeft vorige week op de beurs Marine Equipment Trade Show (METS) in Amsterdam de nieuwe SEC viercilinder dieselmotor gepresenteerd. ‘De motor is voorbereid op plaatsing van een SCR-katalysator wanneer dat vanaf 2019 nodig is om aan de EU-Stage 5 emissienormen te voldoen', zegt directeur Iman Padmos van Steyr-importeur Padmos uit Brouwershaven.