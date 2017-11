Van een hoogleraar had ik een genuanceerder stuk verwacht. Het is de wereld op zijn kop. De marktmacht is de binnenvaart ontnomen. De liberalisatie in Europa heeft gezorgd dat de basis voor normale tarieven ontnomen is, de beurs moest weg. Dat is niet de schuld van de familie bedrijven, maar van de overheid.



Investeringen worden ook niet grootschalig gedaan door grote rederijen, zelfs niet de duwvaart in continuevaart.

Verder zijn bv de vamilregelingen geen subsidies, maar een investeringsaftrek. Daar heeft een familiebedrijf in verhouding meer voordeel, die een eenmanszaak of vof constructie heeft , dan grote bedrijven met een bv constructie. Meestal is bij een vof die winst maakt een aftrek mogelijk van de 52 procent inkomsten belasting. Bij een bv, die 20 procent belasting betaald zal dat dus netto minder dan de helft zijn. Dus zullen de kleine familiebedrijven eerder geneigd zijn investeringen te doen, dan de grote.