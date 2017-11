Schuttevaer Premium Autopilot naar ‘next level' Facebook

Rotterdam/Stuttgart 8 november 2017, 17:38

Alphatron Marine in Rotterdam brengt met het Duitse Argonics een geautomatiseerd autopilot-systeem voor de binnenvaart op de markt. Het AlphaRiverTrack systeem stuurt een schip zelfstandig over een op de elektronische kaart uitgezette koerslijn, inclusief alle bochten.

Binnenvaartschip volgt automatisch koers op de kaar

‘Ook betrouwbaar op smalle bochtige rivier'

Door Hans Heynen

De AlphaRiverTrack is volgens de fabrikant onder alle weersomstandigheden inzetbaar. ‘Het ontlast de kapitein van zeer veel instelhandelingen', zegt Frank van der Ham van Alphatron. De AlphaRiverTrack berekent zelf de benodigde draaisnelheid en hoek voor het insturen van een bocht en past de roeruitslag daarop aan. ‘De schipper kan de te volgen koerslijn voor een reis vooraf volledig inprogrammeren. Daarvoor kan hij ook een eerder opgeslagen koerslijn van zo'n reis uit zijn database gebruiken. Per reis zet de schipper zo een koerslijn uit.'

Het systeem kan een optimale koerslijn kiezen aan de hand van gegevens over diepgang en waterstanden. ‘Die gegevens worden dan meegenomen in de berekeningen.'

Het systeem houdt bij het varen op de koerslijn en het insturen van een bocht rekening met door wind en stroming veroorzaakte drift en de hoek die het schip daardoor maakt ten opzichte van de koerslijn.

Uitwijkmanoeuvre

Met een joystick kan de kapitein snel en eenvoudig een ingestelde koers veranderen of een kleine correctie aanbrengen om het schip tijdelijk naast de voorgestelde lijn te laten varen, bijvoorbeeld om een schip op te lopen. Bij een uitwijkmanoeuvre voor een verkeerde wal varende tegenligger kan de schipper de koerslijn tijdelijk verleggen naar de andere oever om daarna met een druk op de knop weer terug te keren op de oorspronkelijke koerslijn. ‘Dat is de kracht van het systeem', aldus Van der Ham.

De roerganger kan ook te allen tijde overschakelen op volledige handbediening.

De AlphaRiverTrack werkt samen met een nieuwe of een al aanwezige autopilot. ‘Die heeft er dan, na een kleine aanpassing, een functie bij gekregen', zegt Van der Ham. ‘De keuze van besturing is op de gewone autopilot in te stellen. De schipper kan daar dan kiezen tussen automatisch, wegafhankelijk of track.'

Bedoeling is dat het systeem de veiligheid vergroot en door een afname van het aantal roerbewegingen brandstof bespaart. Het maakt het voor bijvoorbeeld peilschepen eenvoudiger om via een uitgezet patroon van lijnen een rivier of kanaal te peilen.

Van der Ham denkt niet dat de slimme autopilot onbemand varen op korte termijn mogelijk maakt. ‘Autonoom varen in de binnenvaart is voorlopig nog ver weg. Dat was ook niet de gedachte bij de ontwikkeling van dit product, al lijkt het hiermee wel een stap dichterbij te komen. Het vermindert de werkdruk voor de kapitein aanmerkelijk en de veiligheid neemt toe.'

Argonics

Het in Stuttgart gevestigde Argonics ontwikkelde het systeem in Duitsland (onder de naam ArgoTrack Pilot) en heeft het getest op vier schepen, waaronder het riviercruiseschip Vivaldi en het 186 meter lange koppelverband Odeon-Elly. Aan de hand van ervaringen tijdens de vaart is het systeem geoptimaliseerd. ‘Tijdens proefvaarten met het koppelverband op de Main merkten we dat, met de geringe breedte van de vaarweg daar, aangepaste richtlijnen nodig waren om te garanderen dat zulke lange schepen onder alle omstandigheden in het vaarwater blijven', zegt directeur Alexander Lutz. ‘Anders kan een leeg schip door een te grote drifthoek met de boeg of het hek buiten de vaarweg komen.'

Om dat te voorkomen is een hulpmiddel ontwikkeld dat op smalle kanalen en rivieren de richtlijn zo berekend dat het schip altijd in de vaargeul blijft. ‘Op de Main werkt dat voor schepen tot 110 meter nu heel goed. Die kunnen daar 90% van de tijd automatisch varen. De sluizen en een aantal bruggen kunnen ze daar niet zonder risico automatisch aanvaren. Daar komt het vaak op een halve meter aan en de via het GPS-kompas bepaalde positie is dan niet nauwkeurig genoeg. Maar op de Strecke is het geen probleem.

‘Op de Rijn geldt hetzelfde. Ook daar kunnen koppelverbanden van 186 meter 90% van de tijd probleemloos automatisch varen. De Main blijft, zeker voor een leeg koppelverband, kritisch. Maar daar is op de hand varen ook zeer moeilijk. Er zijn maar vijf of zes schippers die dat doen.'

Slecht zicht

Volgens Lutz worden de systemen op de vier testschepen intussen dagelijks gebruikt en vereenvoudigen ze de taken van de schipper aanzienlijk. ‘Het maakt het mogelijk meer aandacht te besteden aan de andere systemen en verder vooruit te kijken. Dat vergroot de veiligheid. Zeker ‘s nachts en bij slecht zicht en mist. Drie van de vier schepen zijn passagiersschepen. Die varen vaak ‘s nachts.'

Gekeken wordt of op termijn ook informatie over waterstanden direct kan worden ingevoerd en gebruikt. ‘In samenwerking met CoVaDem en andere programma's kijken we wat praktisch is. Dan kunnen schepen voor hoge, middelhoge en lage waterstanden verschillende koerslijnen kiezen, ook om brandstof te besparen.'

De boegschroef wordt vooralsnog niet aangestuurd door het systeem. ‘Misschien wordt dat in de toekomst wel mogelijk, bijvoorbeeld voor koppelverbanden.'

Europort

De AlphaRiverTrack is tijdens de Europort te zien in de binnenvaarthoek van Alphatron op stand nummer 3405. Mark de Pree en Peter van Veen kunnen daar meer informatie verstrekken.