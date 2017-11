Schuttevaer Premium Seagull-301 Schip van het jaar Facebook

De Seagull-301 van De Haas Maassluis en Ginton Naval Architects is maandagavond 6 november op het Maritime Awards Gala verkozen tot KNVTS Schip van het Jaar 2017. Het zogenoemde Unmanned Surface Vessel (USV), dat onder meer onbemand op mijnen kan jagen, is volgens de jury van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied buitengewoon innovatief.

Eervolle oorkonde voor Pioneering Spirit

KVNR-prijs voor sobere Egbert Wagenborg

Door Marja de Vet

‘Het is een multifunctioneel platform, dat breed inzetbaar is voor militaire en commerciële doeleinden', stelt de jury. ‘Daarbij kan het zowel bemand, op afstand bestuurd of geheel autonoom opereren. Een bijzondere prestatie van het Nederlandse MKB.'

De Nederlandse reders riepen op hun beurt Wagenborg Shipping uit als winnaar van de KVNR Shipping Award 2017 voor het vrachtschip Egbert Wagenborg van het nieuwe type EasyMax met de slogan ‘Easy to operate, maximum performance'. Wagenborg ging bij het ontwerp van de EasyMax terug naar de basis door weg te laten wat niet essentieel is. ‘Optimale ladingcondities, minimaal brandstofverbruik, comfortabele accommodatie en toepassing van geavanceerde technologie, die ook toegang op afstand mogelijk maakt, zijn onderdeel van deze integrale aanpak en innovatie. Het breed inzetbare schip is in Nederland gebouwd en heeft al veel toegevoegde waarde voor Nederland gecreëerd als het gaat om kennis en werkgelegenheid', aldus de jury van de redersvereniging.

Hergebruik warmte

Kotug won de Maritime Innovation Award 2017 met zijn innovatieve methode van warmteopslag en hergebruik in sleepboten. ‘Het idee valt op door zijn eenvoud. Een sleepboot produceert warmte tijdens het gebruik en er is energiebehoefte tijdens standby-periodes. De benodigde energie komt dan van een walstroomaansluiting tegen aanzienlijke kosten. Dit systeem is een milieuvriendelijke en kostenefficiënte oplossing. Het reduceert het walstroomverbruik met 50% en daarmee wordt de CO2-uitstoot gehalveerd. Deze innovatie heeft veel potentie voor andere toepassingen in onze industrie.'

Doelen vinden

De Van Hengel-Spengler Award 2017, de marine-prijs, werd uitgereikt aan luitenant ter zee 2 Jordy San José Sánchez met zijn operationele innovatie op het gebied van het Target Motion Analysis (TMA)-proces. ‘San José Sánchez heeft in een goed en grondig onderzoek een vernieuwde, nauwkeurige methode ontwikkeld voor locatiebepaling van doelen die zijn gedetecteerd met een passieve sonar. Verder heeft hij bijgedragen aan de succesvolle implementatie van deze innovatie in het bestaande Combat Management System van de huidige onderzeeboten en multi-purpose fregatten van de Koninklijke Marine.'

Onderwatergeluid

De Maritime Designer Award 2017 is toegekend aan Marijn Hage (Nevesbu) voor zijn ‘Volume Estimation Tool (VET)'. ‘Zijn methode biedt een vernieuwende aanpak voor het conceptontwerp van ruimte-kritische schepen, zoals onderzeeboten. De methode is modulair en flexibel opgebouwd, waardoor het ook toepasbaar is om de impact van nieuwe vraagstukken op het ontwerp inzichtelijk te maken. Zijn plan voor verdere ontwikkeling van zijn methode om het bestrijden van onderwatergeluid op het ontwerp mee te nemen is door de jury zeer gewaardeerd. Het draagt bij aan vermindering van schadelijke effecten op onderwaterleven.'

Pioneering Spirit

Naast de uitreiking van de vijf prijzen werd dit jaar een eenmalige oorkonde voor een exclusief project verstrekt. Die ging naar de Pioneering Spirit van Allseas. ‘Een heavy lift & pipe laying ship, waarvan iedereen overtuigd is dat het de innovatiekracht van de Nederlandse industrie belichaamt', stelt de jury. Dit project kon echter vanwege de aard, de bouwlocatie en het juridische eigendom niet worden ondergebracht bij de Maritime Awards. Daarom besloot de Stichting Maritime Awards Gala een eenmalige oorkonde uit te reiken. ‘Een oorkonde voor een visionair project, dat de Nederlandse maritieme innovatiekracht en samenwerking op buitengewone wijze uitdraagt.'

Hoogtepunt

Bijna 900 maritieme professionals vierden tijdens het Maritime Awards Gala, een jaarlijks exclusief netwerkevenement, de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector. Het gala wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Maritime Awards Gala. Hierin zijn Netherlands Maritime Technology, de KVNR, de KNVTS, de Koninklijke Marine, Nederland Maritiem Land en het NISS vertegenwoordigd. Het gala wordt mede mogelijk gemaakt door Damen Shipyards Gorinchem, Europort, NNPC en Wärtsilä Netherlands.

Het Maritime Awards Gala is het hoogtepunt van de Maritime Week, die dit jaar van 4 tot en met 11 november wordt gehouden. De Maritime Week staat in het teken van kennisdeling én het ervaren van de opleidings- en carrièremogelijkheden die de sector te bieden heeft.

Ook in 2018 worden de Maritime Awards uitgereikt. Aanmelden van kandidaten voor de verschillende prijzen kan vanaf begin 2018. Het Maritime Awards Gala 2018 heeft plaats op maandag 12 november.