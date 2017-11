In Reporter Radio: ‘We zijn al veel schoner dan ze denken' Facebook

‘Meten aan de pijp', registreren hoeveel een binnenvaartschip concreet uitstoot aan CO2 en NOx, brengt de werkelijke vervuiling terug tot de helft van de officiële statistiek. Dat was de boodschap van schipper Martin Seine (ms Hendrika) in Reporter Radio, het onderzoekjournalistieke programma van KRO-NCRV.

1 / 1 Onderzoeker Bart Kuipers en presentator Niels Heithuis in de studio van Reporter Radio. (Foto NPO) Onderzoeker Bart Kuipers en presentator Niels Heithuis in de studio van Reporter Radio. (Foto NPO)

‘We zijn al veel schoner dan ze denken. De overheid weet nog niet goed wat ze aan moeten met meten aan de pijp, maar onze hoop is dat ze die methode gewoon gaan erkennen. Dan kan een kleine aanpassing aan de motor genoeg zijn. Het alternatief, een nieuwe motor van zes ton, is onbetaalbaar voor het grootste deel van de binnenvaart', zegt Martin Seine in de radio-uitzending, die alsnog te beluisteren is op de site van Reporter Radio.

Vergroening faciliteren

‘Voor de binnenvaart, die 42% van het Nederlandse vervoer in tonkilometers doet, is het belangrijk dat de overheid de verdere vergroening faciliteert', betoogde Bart Kuipers, die als economisch geograaf verbonden is aan de Erasmus Universiteit en onderzoek doet naar de binnenvaart. Kuipers gaf live commentaar in de uitzending ‘Wie betaalt de vergroening van de binnenvaart?', die werd gepresenteerd door Niels Heithuis.

In een reportage aan boord vertelt schipper Rienk Abrahamse (ms Challenger) waarom hij in 2014 een nieuwe CCR2-motor zette en ook waarom de bankfinanciering tegenwoordig zo lastig is. Zijn zoon Wouter, die op den duur het schip overneemt, komt ook aan het woord. Evenals Stefan Flapper van verlader Tata Steel en directeur Hester Duursema van brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer.

'Eye-openers'

Kuiper noemt de verhalen van Seine en Abrahamse ‘eye-openers'. ‘Als schippers kunnen aantonen hoeveel ze besparen, verdient hun gedrag te worden beloond. Het gaat om de effecten. Meten aan de pijp is een belangrijke doorbraak.' Pas beëdigd D66 Tweede Kamerlid Matthijs Sienot, ook aanwezig in de studio van Reporter Radio, klinkt iets voorzichtiger. Hij omschrijft de binnenvaart als ‘één grote groene kans'. (DvdM)