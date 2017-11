Wie wint Maritime Innovation Award? Facebook

Twitter

Email Rotterdam 2 november 2017, 14:00

De scheepsbouwers verenigd in Netherlands Maritime Technology (NMT) hebben voor de Maritime Innovation Awards drie innovaties geselecteerd die zijn gericht op beperking van het brandstofverbruik en milieuvriendelijkheid. De jury motiveert zijn keuze als volgt:

Maritime Awards Gala opnieuw volledig uitverkocht Tijdens het gerenommeerde Maritime Awards Gala, dat 6 november in Rotterdam wordt gehouden, strijden dit jaar 13 genomineerden om de vijf gewilde prijzen. Hiervoor verzamelt heel scheepsbouwend Nederland zich in smoking of galajurk voor een diner in de RDM Onderzeebootloods. Met ruim 850 deelnemers was het gala al lang van tevoren uitverkocht. Het gaat ook niet om niets. Op het spel staan de KNVTS Schip van het Jaar-prijs, de KNVR Shipping Award, de Maritime Innovation Award, de Van Hengel Spengler-prijs en de Maritime Designer Award. Schuttevaer zet de kandidaten voor u op een rij.

Aqua-Logic

Aqua-Logic heeft met het optimaliseren van het onderwaterschip van binnenvaartschepen een grote reductie van het brandstofverbruik bereikt.

Door het toepassen en slim combineren van verschillende technieken versterken de technieken elkaars effect. Dat er inmiddels enkele binnenvaartschepen met deze toepassingen rondvaren en daar echt blijken te werken, heeft de jury ervan overtuigd dat Aqua-Logic een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het brandstofverbruik en daarmee de uitstoot in de binnenvaart. Met de nominatie van Aqua-Logic hoopt de jury de toepassing van brandstofbesparende technieken in de binnenvaart verder onder de aandacht te brengen.

Kotug International

Het gebruik van restwarmte aan boord van schepen gebeurt al op diverse manieren. De slimme methode van warmteopslag die Kotug heeft ontwikkeld is echter nieuw in de sector.

De jury is verrast over de eenvoud van het systeem. Het installeren van het systeem is relatief eenvoudig en de kosten zijn te overzien. Operationeel zijn er vrijwel geen aanpassingen nodig en het systeem vereist weinig onderhoud. Met de nominatie van Kotug International en hun warmtebuffer hoopt de jury dit systeem grotere bekendheid te geven en Kotug te stimuleren dit systeem verder te ontwikkelen en toe te passen, zowel op hun eigen als buiten hun vloot.

CoVadem

CoVadem combineert kennisontwikkeling en sensoren aan boord tot een krachtig instrument. De jury is onder de indruk van hoe CoVadem aflaaddiepten, energieverbruik en milieuprestaties optimaliseert.

Dit levert aanzienlijke prestatieverbeteringen, en daarmee milieuwinst, op in de binnenvaart. Toepassingen voor autonoom varen, watermanagement en vaarwegbeheer zijn een logisch gevolg van de resultaten die CoVadem boekt. Dat CoVadem nu daadwerkelijk op de markt is geïntroduceerd en er inmiddels diverse klanten zijn, is een teken dat de sector geloofd in deze technische toepassing. De jury hoopt met deze nominatie CoVadem nog meer bekendheid te geven in de sector en een extra stimulans te geven aan de internationale ambities.