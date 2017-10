Reporter Radio: Wie betaalt de vergroening van de binnenvaart? Facebook

Reporter Radio, het journalistiek onderzoeksprogramma van KRO NCRV, besteedt zondag 5 november aandacht aan de vergroening in de binnenvaart. Van 19 tot 20 uur zijn reportages te beluisteren met Rienk en Wouter Abrahamse (ms Challenger) en Martin Seine (ms Hendrika).

In de studio van Reporter Radio is te gast Bart Kuipers, economisch geograaf aan de Erasmus Universiteit, en er wordt in de uitzending gereageerd door de Tweede Kamerleden Rob Jetten (D66) en Eppo Bruins (ChristenUnie).

De binnenvaart heeft een groen imago. Maar net als andere sectoren moet ook de binnenvaart bijdragen aan het verminderen van broeikasgas (CO2) en fijnstof (NOx). In oktober 2016 werden strenge emissie-(uitstoot)eisen geformuleerd voor nieuwe motoren vanaf 2019/2020.

Maar scheepsmotoren gaan 10 tot 40 jaar mee en er is veel onduidelijkheid over de technologische eisen en aanpassingen die gedaan moeten worden. Daar komt nog bij dat de helft van de vloot vaart met een bemanning tussen de 50 en 70 jaar die, na jaren crisis, de noodzakelijke investering in vergroening niet terug kan verdienen.

In het regeerakkoord is sprake van een ‘Green Deal' voor de verduurzaming van onder meer de binnenvaart, maar het is nog onduidelijk of de sector op support en financiële steun kan rekenen. (JB)

Uitzending: zondag 5 november op Radio 1 tussen 19 en 20 uur