Europort mixt naadloos met ‘Maritime Week' Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 30 oktober 2017, 19:47

De tweejaarlijkse internationale maritieme vakbeurs Europort, van 7 tot en met 10 november in Rotterdam Ahoy, valt dit jaar vrijwel samen met de jaarlijkse ‘Maritime Week'. Dat betekent een ruim sortering maritieme evenementen binnen én buiten Ahoy.

1 / 1 Tijdens Europort en ‘Maritime Week' is er een ruime sortering maritieme evenementen binnen én buiten Ahoy. (Archieffoto Europort / Van der Kloet) Tijdens Europort en ‘Maritime Week' is er een ruime sortering maritieme evenementen binnen én buiten Ahoy. (Archieffoto Europort / Van der Kloet)

Op de 38e editie van de beurs met 1100 standhouders worden zo'n 30.000 vakbezoekers uit 84 landen verwacht. Beursthema is ‘Maximising Vessel Performance', in eenvoudig Nederlands: alles uit een schip halen wat erin zit en zo nodig verbeteren. De beurs is alle dagen open van 10:00 tot 18:00 uur, op donderdag tot 22:00 uur. Vooraf registreren voor een gratis bezoek kan op www.europort.nl.

Iran

Van de 12 landenpaviljoens op Europort is Iran een opmerkelijke nieuwkomer, met een sterk groeiende maritieme markt. Iran is met zo'n 40 bedrijven op de beurs vertegenwoordigd; 12 daarvan bezetten het Iran Paviljoen, centraal in Hal 6 (6500). De Europort beursorganisatie is al snel na de opheffing van internationale sancties tegen het land, betrokken geraakt bij de Iraanse maritieme vakbeurs IRANIMEX. Dat contact begint nu vruchten af te werpen, meldt beursmanager Raymond Siliakus trots: ‘Voor bedrijven met interesse in de Iranese maritieme markt is een bezoek aan Europort dan ook een must.'

De grootste scheepsbouwer van Iran, ISOICO, die recent een samenwerking aanging met Royal IHC uit Kinderdijk en Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) in Zuid-Korea, staat in het paviljoen evenals scheepsbouwer Arvandan Shipbuilding, Iran's Ports and Maritime Organization (PMO), de Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engineering (IRANAME) en de Maritime Industries Technology Development Council (MITDC).

Evenementen

De aansluiting van Europort met de Maritime Week begint al op maandag vóór de beurs met het Maritime Awards Gala in de RDM Onderzeebootloods, met de jaarlijkse uitreiking van vijf maritieme prijzen. In het Ahoy-complex zijn er naast de beurs vier dagen lang allerlei congressen, masterclasses, matchmaking activiteiten, seminars en ontmoetingen.

Door de hallen heen is een ‘Job Route' aangelegd langs bedrijven met carrièremogelijkheden.

Op stand 6615 zijn op initiatief van de Maritieme Delta innovatieprojecten van studenten bij elkaar gebracht onder de titel ‘Maximising Young Talent', met een afsluitende ‘pitch' op vrijdagmiddag voor het beste idee. Op de ‘Start-up Plaza' in hal 6 zetten dagelijks 10 startende bedrijven de kracht van hun vinding uiteen. Commerciëlere presentaties van maximaal 20 minuten zijn te volgen in de Speakers Corner.

Shipowners Lounge

Nieuw op de beurs is de ‘KVNR Shipowners Lounge' in hal 6, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de redersorganisatie, met dagelijks lezingen en activiteiten. Op dinsdag 7 november is om 12 uur de opening van de lounge met de verse winnaar van de KVNR Shipping Award 2017.

De beursorganisatie reikt dinsdagmiddag 14 uur de Europort Marketing Award 2017 uit aan de winnende stand. Op de beurs in Dock 5 worden om 15 uur de Amver Awards 2017 van de US Coast Guard toegekend aan Nederlandse zeevaartbedrijven die zich wereldwijd beschikbaar houden voor reddingsoperaties.

In Dock 5+6 verzorgt de Britse Royal Institution of Naval Architects (RINA) woensdag een dagvullend programma over ‘Power and Propulsion Alternatives for Ships'. Op de beurs is woensdag de lancering van ‘Blue Scan', een online applicatie waarin de hele maritieme sector de duurzaamheid van toeleveranciers kan bepalen. Dat gebeurt door de eigen waarneming vast te leggen en te toetsen aan de ISO-normen 26000 en 20400.

In Port 2 is er ‘s ochtends een masterclass ‘How Energy management can save costs and support MRV compliance'. Maritieme bedrijven op zoek naar zakenpartners kunnen woensdag hun hart ophalen op ‘MariMatch Europort 2017' in Dock 3. Standhouders en hun relaties kunnen woensdagavond na beurstijd terecht op de SS Rotterdam voor de ‘European Cruise Party'.

Baggeraars en waterbouwers vinden elkaar donderdag en vrijdag op de CEDA Dredging Days 2017 in de Ahoy Conference Room. Anderen kunnen donderdagochtend terecht in Port 2 bij de NMT-masterclass ‘How big data can improve operational performance' en vrijdagochtend bij ‘How HR can make your organization future-proof'.

‘Dit wordt het nieuws'

Vrijdag om 9 uur begint in de zalen Floyd en Port 1 het binnenvaartevenement ‘Dit wordt het nieuws' van Koninklijke BLN-Schuttevaer. TV-presentator Harm Edens neemt de deelnemers mee in een vooruitblik op de toekomst van de binnenvaart. BLN-teamcaptains Hester Duursema en Co Abercrombie proberen ieder op hun eigen manier met verschillende toonaangevende gastpanelleden de overwinning in de wacht te slepen.

Netherlands Maritime Technology (NMT) organiseert vrijdagmiddag in Ahoy een mini-symposium met als hoofdvraag: ‘Worden de vervangingsprogramma's van de Koninklijke Marine één van de grootste vernieuwingsimpulsen voor Nederland als "Launching Customer"?'

YoungShip Rotterdam sluit de beursweek in Ahoy vrijdag om 16:00 uur af met een seminar onder de intrigerende titel ‘Captains of industry and how to become one'.

Maritime Week

De ‘Maritime Week' is een jaarlijks terugkerend evenement, waarin alle facetten van de maritieme sector in de schijnwerpers worden gezet. De Maritime Week staat in het teken van kennisdeling én ervaren welke opleidings- en carrièremogelijkheden de sector te bieden heeft.

Europort en de maritieme evenementen in Ahoy vormen een prima match met de Maritime Week. De ‘Offshore Experience' in het Maritiem Museum doet dat ook en maakt deel uit van het weekprogramma. In het museum viert Nederland Maritiem Land (NML) zaterdag 4 november van 17:00-19:00 uur het YMR lustrum, want dit jaar is het vijfde jaar dat jongerenambassadeurs (Young Maritime Representatives - YMR) worden ingezet om jongeren te laten zien hoe leuk het is om in de maritieme sector te leren en te werken.

De zeeliedenvakbond Nautilus organiseert tijdens de Maritime Week de ‘Nautilus Photo Competition'. De jonge Nautilus-leden (onder de 25 jaar) ontvangen elk een e-mail met een oproep foto's te maken voor de Maritime Week. Inzendingen worden door de fotoredactie van Nautilus / de Telegraph bekeken, waaruit dan één foto van de dag geselecteerd en gepubliceerd zal worden. De winnaar wordt na afloop van de week bekend. (DvdM)