Gerberdien le Sage (ms Ora et Labora) is sinds het terugtreden van Sunniva Fluitsma waarnemend voorzitter van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV). Zaterdag 28 oktober kiest de ASV een nieuwe voorzitter. Nu de CCR-geluidseisen de gemoederen weer bezighouden, is het interessant om te horen wat Le Sage daarover te zeggen heeft.

Gerberdien en haar man Cor le Sage varen op de Ora et Labora onder de vlag van de ASV.

Tekst en video Heere Heeresma jr

Achtergrondinformatie: Nederland heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) een voorstel gedaan voor versoepeling van de ROSR-geluidseisen voor de binnenvaart. Het behelst een gematigde geluidstest aan boord van schepen die voor 1976 zijn gebouwd en vrijstelling voor de rest van de vloot. Lees verder in ‘Spanning rond geluidseisen ROSR loopt verder op'.

