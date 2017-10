Ik denk dat de naamgever aan dit “vak” blad en die van BLN-Schuttevaer zich omdraait in zijn graf als hij ziet hoe de binnenvaart verkwanseld word door beide.



Als journalist moet je hoor en wederhoor toepassen, EN ER OOK WAT MEE DOEN. Niet alleen de argumenten en de toegestuurde bescheiden van de ASV ter kennisgeving aannemen en er vervolgens niets mee doen. Is dit misschien om BLN-Schuttevaer een hand boven het hoofd te houden?



In het genoemde TNO Rapport staat dat 95% (vijf en negentig) van de NU rondvarende schepen van voor 1976 niet aan de eisen voldoet. Waarom is BLN zo gebrand op het jaartal 1976. Hebben ze misschien in hun leden bestand gekeken wie hun achterban is????

En om te voorkomen dat HUN achterban ook naar Treffers moet maar voorgesteld om die schepen buiten schot te laten.



Wat me ook verbaasd is dat die geluidseisen eigenlijk 1 op 1 overgenomen zijn uit de zeevaart, met strengere meet voorwaarden voor de binnenvaart. Ook concludeert TNO dat er voor de machinekamer en de stuurhut, respectievelijk vanwege gehoorschade en communicatie, wel degelijk iets te zeggen is voor geluidseisen, maar ze concluderen ook dat de geluidseisen voor woning en andere verblijven volkomen uit de lucht gegrepen zijn, en NERGENS op gestoeld.

Zijn alleen maar aannames.



Wat me na een rondje bellen ook opviel is dat alleen NL zich hier druk om maakt. FR en BE steken zoals gewoonlijk hun vinger (middelste) op naar Europees gewauwel, en de Duitser kijkt alleen of er in de situatie die gecontroleerd moet worden sprake is van gevaar op gehoorschade voor de betreffende bemanning.

Dus wie is in dit dossier weer de moeilijkste.............. juist het braafste jongetje van Europa.



Wat ik me ook afvraag, hoe het met heel de vloot uit het oostblok gaat??

Die hebben nog nooit aan welke eis van de CCR voldaan, en denk niet dat ze dat nu op stel en sprong gaan doen. Of zijn die arm en zielig en hoeven er voorlopig niet aan te voldoen?? (rechts ongelijkheid, rechter gaat het druk krijgen)

Neem als voorbeeld de hier afgekeurde schepen, gaan die kant op en komen een paar maanden later met nieuwe papieren weer terug en mag hier weer vrolijk rondvaren.



Ook staat in het TNO rapport dat ze geen verschillen zien in scheepsklasse, wat betreft de overschrijding van de toekomstige geluidseisen, dus het gaat niet alleen om spitsen en kempenaars, maar om ALLE schepen van voor 1976.

Ik zou als eigenaar van een schip van voor 1976 nog maar eens goed nadenken over Uw lidmaatschap van BLN-Schuttevaer.



Vooruitgang is de weg naar de ondergang.