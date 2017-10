AE Sensors werken nu in grijs water Facebook

Met de nieuwe capacitieve-inductieve niveau-opnemer van Gill heeft AE Sensors een sensor in het programma die speciaal geschikt is voor gebruik in vuilwater.

De sensor van AE heeft geen bewegende delen en geen holle ruimtes die verstopping mogelijk maken en is afgewerkt met een vuil-afstotende coating. De toepassing voor deze sensor moet vooral gezocht worden in vloeistoffen die vervuild zijn met vaste, kleverige bestanddelen, zoals rioolwater en, in de scheepvaart, het zogenaamde zwart- en grijswater.

De inductief-capacitieve werking wordt verkregen door twee anodes van de sensor te omkleden met een coating, die wel de inductieve-capacitieve werking mogelijk maakt, maar beschermt tegen vervuiling. De kunststof mantel is vuilafstotend en daarmee is de sensor uitermate geschikt voor gebruik in vuil water, zoals in rioolputten . Een heel speciale toepassing is in vuilwatertanks op schepen. Bij de meeste andere sensoren moet periodiek de sensor worden uitgebouwd om te reinigen, maar bij deze vuil-afstotende sensor is dit niet nodig. Deze vuilwatersensor is verkrijgbaar met analoge uitgangen in V en mA, maar ook speciaal voor de scheepvaart, met een NMEA 2000 uitgang.