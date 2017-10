Nieuwe vijfliter V6 van Suzuki Facebook

Twitter

Email VIANEN 9 oktober 2017, 13:00

De nieuwe Suzuki DF350A is geen buitenboordmotor die je even onder de arm neemt, maar desondanks is hij met een vermogen van 350 pk verbluffend compact.

Onder de motorkap ligt een geheel nieuw ontwikkelde 4399 cc V6-motor met een zeer hoge compressieverhouding, die twee tegengesteld draaiende schroeven op een as aandrijft. Volgens de fabrikant levert de machine een ongekend efficiënte stuwkracht en acceleratie en hoge richtingsstabiliteit, gecombineerd met een laag brandstofverbruik. Om de machine verder aan te prijzen schrijft Suzuki dat de DF350A ‘een sportieve, agressieve en innovatieve vormgeving' heeft. ‘Een kwalitatief hoogwaardig design dat haar status van vlaggenschip in de Suzuki-range van de volgende generatie buitenboordmotoren onderstreept.' De buitenboordmotor is binnenkort leverbaar. De prijs werd nog niet bekendgemaakt. (PN)