De smeerolie Mobil Delvac XHP 10W-40 gaat in een Mitsubishi S12A2 zeker 1000 uur mee. Dat meldt leverancier Den Hartog in Groot-Ammers.

1 / 1 Een voorbeeld van een Mitsubishi S12A2 die zich prettig voelt met Mobil Delvac XHP 10W-40 in het carter. (Foto Den Hartog) Een voorbeeld van een Mitsubishi S12A2 die zich prettig voelt met Mobil Delvac XHP 10W-40 in het carter. (Foto Den Hartog)

Samen met Mitsubishi-dealer Koedood Dieselservice en ExxonMobil heeft Den Hartog verschillende laboratoriumtesten uitgevoerd om te ontdekken welk Mobil-product het best aansluit bij de eisen die een Mitsubishi scheepsdiesel aan het smeermiddel stelt.

Een belangrijk onderwerp daarbij is temperatuur. Volgens de leverancier is gebleken dat de Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 uitstekende reinigende eigenschappen heeft bij een relatief lage temperatuur. ‘Dit zorgt ervoor dat tijdens deze testen de brandstofleidingen, stoterstangen en tuimelaars onder de kleppendeksels bijzonder mooi schoon werden en bleven. We zien vaak dat de aanvoerleiding van de gasolie naar de verstuiver nog wel zwart is aangeslagen, terwijl de retourleiding schoon is. Dit komt doordat de aanvoerleiding kouder is dan de retourleiding. Maar bij gebruik van deze smeerolie zijn beide leidingen brandschoon', zegt een monteur van Koedood in een persbericht van Den Hartog.

Bij nadere inspectie bleken ook de verbrandingsruimtes van de cilinders ‘prachtig schoon' te zijn. Vanwege deze resultaten heeft Mitsubishi besloten de Mobil smeerolie vrij te geven voor een standtijd van 1000 uur in de eerder genoemde modellen. (PN)