Het is scheepsbouwer Damen gelukt de eerste 3D-geprinte scheepsschroef ter wereld te fabriceren.

De printer aan het werk. Het is duidelijk dat na afloop nog wel enig polijstwerk nodig is. (Foto Ramlab)

De schroef met een diameter van 1,35 meter werd geprint bij Ramlab op het RDM-terrein in Rotterdam en heeft alle kwaliteitskeuringen intussen doorstaan. Het is een prototype, maar volgens project engineer Kees Custers kan hij zo onder een sleepboot worden gemonteerd en gaat dat ook gebeuren.

Het project werd al in mei aangekondigd en de printer kan de schroef in principe in enkele dagen produceren. Maar het was nog niet zo eenvoudig om dat ook echt met de gewenste kwaliteit te doen. ‘Een metaalprinter brengt het materiaal laagje voor laagje aan, waardoor de eigenschappen anders zijn dan die van een conventioneel gegoten scheepsschroef', zegt Custers. De scheepsschroef is geprint met een mengsel van nikkel, aluminium en brons. (JL)