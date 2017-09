Pon Holdings versterkt maritieme tak met RH Marine Facebook

Pon Holdings neemt RH Marine over, de onafhankelijke systeemintegrator in de maritieme industrie. RH Marine voorziet schepen van elektrische en automatiseringssystemen, waardoor schepen en platforms beter kunnen opereren en communiceren.

Het bedrijf is onder meer actief in sectoren als defensie en jachtbouw en complementair aan Pon-dochter Bakker Sliedrecht, dat zich vooral richt op baggeractiviteiten en offshore. Zowel RH Marine in Schiedam als Bakker Sliedrecht blijven zelfstandig opereren binnen de Pon-organisatie. Door gerichte samenwerking kunnen beide bedrijven de wereldwijde maritieme industrie nog beter bedienen, verwacht Pon.

Samen met Parcom Capital heeft Pon sinds 2015 een belang in RH Marine Group, waarbinnen RH Marine BV zelfstandig opereert. De eigendomsverhoudingen van de overige activiteiten van RH Marine Group, waaronder Radio Holland, blijven onveranderd. De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.

Pon - een van Nederlands grootste familiebedrijven - is een toonaangevend internationaal bedrijf met bijna 13.000 medewerkers, actief in 32 landen. Het levert hoogwaardige producten en oplossingen, ontwikkelt en produceert fietsen en heeft engineering oplossingen in diverse marktsegmenten. Pon opereert in een groot aantal markten – van personen- en bedrijfswagens en fietsen tot vorkheftrucks, banden, wegenbouw- en grondverzetmachines, generatoren en totaaloplossingen voor de scheepvaartindustrie.

RH Marine, het vroegere Imtech Marine, ondersteunt en adviseert de klant vanaf de ontwerpfase gedurende de hele levenscyclus van het schip. Deze totaalbenadering maakt een optimale configuratie voor de operationele doelen en minimalisering van de levenscycluskosten mogelijk. RH Marine zorgt sinds 1860 voor een veilige, duurzame, comfortabele en kosten efficiënte continuïteit van de maritieme operaties van klanten door het integreren van intelligente oplossingen. RH Marine telt 300 medewerkers en heeft vestigingen in vier landen. RH Marine is gecertificeerd door Lloyds Register Quality Assurance en voldoet aan ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO14001. (DvdM)