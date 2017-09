Schuttevaer Premium ‘Accu's laden via inductie wordt miljardenbusiness' Facebook

Zwolle 4 september 2017

De Finse motorenfabrikant Wärtsilä doet testen met het draadloos opladen van accu's op schepen. Het moet er in de toekomst voor zorgen dat schepen walstroom kunnen krijgen zonder dat daarvoor een dikke kabel nodig is. De eerste testen met een ferry moeten aantonen dat dit nu al mogelijk is via de techniek van inductie.