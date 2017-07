Starten op condensator Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 30 juli 2017, 16:00

Een uit condensatoren opgebouwde zogenoemde Scelstart accu met het formaat van een auto-accu, levert genoeg startstroom om een zware diesel te starten, ook bij extreme koude of hitte. Dat lukt omdat de condensatoren al hun energie binnen enkele seconden kunnen afgeven.

1 / 1 De met condensatoren (ultra capacitors) volgestopte startaccu van ScelStart is speciaal voor de maritieme sector ontworpen. Er kunnen motoren tot 600 pk mee worden gestart. Voor zwaardere motoren zijn twee of drie accu's nodig. (Foto Hans Heynen) De met condensatoren (ultra capacitors) volgestopte startaccu van ScelStart is speciaal voor de maritieme sector ontworpen. Er kunnen motoren tot 600 pk mee worden gestart. Voor zwaardere motoren zijn twee of drie accu's nodig. (Foto Hans Heynen)

‘Om een dieselmotor aan te slingeren is dat zeer handig', zegt David Randoja van Skeleton Technologies uit Estland, de grootste producent van ultra capacitors in Europa. ‘Er is korte tijd veel vermogen nodig. Soms pakt de startmotor 2500 Ampère om de motor in beweging te krijgen. Onze condensatoren kunnen dat drie tot vijf seconden leveren. Dan is de accu leeg. De motor draait echter meteen snel rond, waardoor hij ook in barre omstandigheden goed start. Met een zwakke accu red je het dan niet. Om die reden zie je onze accu's veel in trucks. Chauffeurs gebruiken stroom wanneer ze ‘s nachts stilstaan. Accu's zijn dan ‘s morgens goeddeels leeg. Met deze condensator-accu kun je dan nog altijd starten. Wanneer het niet in een keer lukt, kun je de condensatoren ook met een zwakke accu nog een keer opladen. Met een laadstroom van 16 Ampère is de 24 volt-versie in 8,5 minuten weer vol.'

Een voordeel is volgens Randoja ook dat de gewone scheepsaccu's met dit systeem niet voor starten hoeven te worden gebruikt. ‘Dat verlengt hun levensduur.'

De Scelstart accu's gaan zeker 10 jaar mee en kosten 700 euro per stuk. ‘Ze zijn geschikt voor dieselmotoren tot 16 liter. Voor motoren tot 32 liter zijn twee accu's nodig. (HH)