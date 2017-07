Minimale CO2-uitstoot voor Van den Herik's kraanschip Prins 6 Facebook

De Prins 6, het nieuwe dieselelektrisch kraanschip van Van den Herik Sliedrecht, is donderdag 20 juli in de eigen haven te Sliedrecht gedoopt door mevrouw Hanneke Nobel. Haar man is de voorzitter van de stichting die de aandelen van Van den Herik beheert.

1 / 1 Het dieselelektrisch varende kraanschip Prins 6 tijdens de proefvaart. (Foto Van den Herik Sliedrecht / Arie Jonkman) Het dieselelektrisch varende kraanschip Prins 6 tijdens de proefvaart. (Foto Van den Herik Sliedrecht / Arie Jonkman)

De 65 meter lange Prins 6 is gebouwd door Scheepswerf Poppen en ontworpen voor een minimale CO2-uitstoot. Het schip heeft een beun en wordt ingezet voor baggerwerk en steenbestortingen. Aan boord staat een elektrische PLM 1217E kraan van PLM Cranes. De kraan regenereert energie bij het vieren van de last en sluit daarmee aan op het hybride karakter van het schip.

Van den Herik Sliedrecht heeft al sinds 1946 een heldere visie op waterbouwkundige vraagstukken. Zij voert werkzaamheden uit in Nederland en andere landen van Europa op binnen- en buitenwateren. De projecten variëren van dijkversterkingen tot rivieronderhoud, strandsuppleties, havenaanleg etc.

Het bedrijf telt ongeveer 170 medewerkers en beschikt over een vloot met zo'n 40 schepen en pontons. Op de CO2-Prestatieladder staat Van den Herik Sliedrecht op niveau 5. Met de investering in de Prins 6 onderschrijft zij het belang van een lage CO2-uitstoot. (DvdM)

Uitreiden van het motorkraanschip Prins 6 bij Poppen. (YouTube video)