DEN HAAG 20 juli 2017, 09:21

De Smart Shipping Challenge houdt maandagmiddag 28 augustus een webinar. Hierin wordt onder meer uitgelegd wat wordt verstaan onder Smart Shipping en wat de huidige stand van zaken is. Ook komen praktijkvoorbeelden aan bod en wordt ingegaan op mogelijke uitdagingen.

‘De komende jaren wordt de logistiek op het water steeds slimmer en autonomer', vertelt Laurens Schrijnen als kwartiermaker van de Smart Shipping Challenge 2017 SMASH!. ‘Smart Shipping wordt het varen van de toekomst. Smart Shipping biedt kansen om de benodigde moderniseringsslag te maken om competitief te blijven met andere vervoersbranches.'

Volgens Schrijnen is Smart Shipping nog volop in ontwikkeling. ‘Denk aan het besturen van schepen op afstand, het slimmer delen van informatie, het optimaliseren van het vaarwegonderhoud of het deels of (bijna) volledig automatisch varen. Om daarin concrete stappen voorwaarts te maken, biedt Rijkswaterstaat aan binnenvaartondernemers, kennisinstituten en haven- en vaarwegbeheerders een podium en experimenteerruimte. Vanuit het motto "learning by doing" organiseren we daarom op 30 november in Rotterdam een maritiem voorbeeldevent.'

Aanmelden

Het webinar is maandag 28 augustus van 14.00 tot 14.30 uur gratis op internet te volgen. Aanmelden is wel nodig. Dat kan via water.platformwow.nl. (EvH)