Rotterdam 28 juni 2017, 20:00

Zonder financiële impuls van de overheid lijkt snelle vergroening van de binnenvaart onhaalbaar. Dan blijft het percentage schepen met schone Stage V-motoren nog decennialang heel beperkt. Binnenvaartmotoren gaan immers lang mee en vervanging is duur. Dat kwam naar voren tijdens de 20 juni door het EICB in ‘Hal 4 aan de Maas' georganiseerde bijeenkomst ‘Stage V in de praktijk', over vergroening van de binnenvaart.