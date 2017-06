‘Vessel Train' op de rit met Europese kick-off Novimar Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 26 juni 2017, 14:46

Het project Novimar, een afkorting voor NOVel Inland waterways and MARitime transport concept, beleefde donderdag 22 juni de Europese kick-off in Rotterdam. Deelnemers aan dit project onderzoeken en ontwikkelen in vier jaar tijd een geheel nieuw transportconcept voor vervoer over water: de Vessel Train.

1 / 1 De Novimar-partners uit 22 Europese landen kwamen vorige week naar de RDM Campus in Rotterdam voor de kick-off van het vier jaar lopend project. (Foto NMT) De Novimar-partners uit 22 Europese landen kwamen vorige week naar de RDM Campus in Rotterdam voor de kick-off van het vier jaar lopend project. (Foto NMT)

Het concept van de Vessel Train is gebaseerd op platooning, het digitaal aan elkaar koppelen van vrachtwagens. Zoals eertijds de bekende sleeptreinen op de Rijn, maar dan zonder strangen. Een Vessel Train bestaat uit een bemande ‘Leader Vessel' met daarachter één of meer ‘Follower Vessels'. Deze worden in staat geacht om met minder of zelfs zonder bemanning de Leader Vessel te volgen. Het verwachte kostenvoordeel zal het gebruik van kleinere schepen rendabeler maken. En daardoor kan meer transport binnen stedelijke gebieden worden verplaatst van de weg naar het water.

Digitaal verbinden

Binnen Novimar worden navigatie-, command- en control-technieken onderzocht waarmee schepen digitaal met elkaar verbonden worden. Ook de scheepsontwerpen zelf zullen tegen het licht worden gehouden, evenals verschillende veiligheidsscenario's en nieuwe vaardigheden waarover schippers in het nieuwe concept moeten beschikken. Universiteiten voeren daarnaast kosten-batenanalyses uit die de economische levensvatbaarheid aantonen. Tenslotte vindt de opbouw plaats van een Stakeholder Community, waarin ook de regelgevende instanties actief zullen worden betrokken.

NOVIMAR ontvangt een bijdrage van 8 miljoen euro vanuit het Europese Horizon 2020 research- en innovatieprogramma. De coördinatie van het project ligt bij Netherlands Maritime Technology (NMT). Oscar Lauf, innovatiemanager van NMT, ziet voldoende uitdagingen in het project. ‘Waar het vooral om gaat, is dat we de economische , operationele en technische haalbaarheid van de "vessel train" aantonen en dat we een transportconcept laten zien dat interessant en bruikbaar is voor de markt en ook geaccepteerd wordt.'

Acceptatie

Voor de acceptatie is het Novimar-team druk in de weer met stakeholders, waaronder enkele Europese koepelorganisaties in de scheepvaart, havenbedrijven en vakbonden om advies en steun te krijgen voor het initiatief en een community te creëren. Lauf: ‘Als het project de beoogde resultaten oplevert, verwacht ik absoluut een vervolg in de praktijk. Hiermee kunnen we, zeker ook als Nederland, laten zien waar we met innovatieve vervoersconcepten over water toe in staat zijn.'

In totaal bestaat het consortium uit 22 partners uit negen Europese landen. Het omvat equipment leveranciers, reders, ontwerpbureaus, adviesbureaus, logistieke dienstverleners, kennisinstituten, universiteiten en een classificatiebureau. Vanuit Nederland doen naast NMT ook de onderzoeksinstituten MARIN en Deltares, het Expertise- en Innovatie-Centrum Binnenvaart (EICB), TU Delft, Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) en Autena Marine mee aan Novimar.

In het laatste jaar van het project vindt een demonstratie van de Vessel Train plaats. Naar verwachting zal daarna nog enkele jaren duren voordat de Vessel Train daadwerkelijk rondvaart. (DvdM)